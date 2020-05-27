14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
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14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Malatya'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar kent merkezinde alışveriş yaptı, bisiklet sürdü.

27.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:42

Malatya'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar kent merkezinde alışveriş yaptı, bisiklet sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün dışarı çıkabildi.

Malatya'da kimi çocuklar aileleriyle kimisi de arkadaşlarıyla çarşıya çıkarak, gezdi.

Bazı çocukların ise bisiklet sürmeyi tercih ettikleri görüldü.

Dışarı çıkan kimi çocukların ise bayramlık kıyafetlerini giyerek, çarşıya çıktığı gözlendi.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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