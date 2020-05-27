14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı Şehir merkezi Güvercinlere yem veren çocuklar Meydanda oynayan çocuklar Bisiklet süren çocuklar Parkta eğlenen çocuklarKIRIKKALE - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar yeniden dışarıya çıktı.

Şehir merkezi Güvercinlere yem veren çocuklar Meydanda oynayan çocuklar Bisiklet süren çocuklar Parkta eğlenen çocuklar KIRIKKALE - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar yeniden dışarıya çıktı. Kaynak: AA