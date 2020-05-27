14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
Parklarda oynayan çocuklar Çocukların bisiklete binip, top oynaması Yürüyüş yapmaları ANTALYA - Antalya'da özel izinle sokağa çıkan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar, park ve bahçelerde eğlendi.
27.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:14
Parklarda oynayan çocuklar
Çocukların bisiklete binip, top oynaması
Yürüyüş yapmaları ANTALYA - Antalya'da özel izinle sokağa çıkan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar, park ve bahçelerde eğlendi. Kimi yürüyüş yapıp bisiklete binerek güneşli havada sokağa çıkmanın tadını çıkarırken, kimi ise top oynayarak vakit geçirmeyi tercih etti.
Kaynak: AA