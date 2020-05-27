14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı Parklarda oynayan çocuklar Çocukların bisiklete binip, top oynaması Yürüyüş yapmaları ANTALYA - Antalya'da özel izinle sokağa çıkan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar, park ve bahçelerde eğlendi.

Parklarda oynayan çocuklar Çocukların bisiklete binip, top oynaması Yürüyüş yapmaları ANTALYA - Antalya'da özel izinle sokağa çıkan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar, park ve bahçelerde eğlendi. Kimi yürüyüş yapıp bisiklete binerek güneşli havada sokağa çıkmanın tadını çıkarırken, kimi ise top oynayarak vakit geçirmeyi tercih etti. Kaynak: AA