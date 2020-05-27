14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
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14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

27.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:36

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı.

Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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