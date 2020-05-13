14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
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14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı.

14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
13.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:58

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı.

Konya'da 0-14 yaş aralığındaki çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra parklara akın etti.

Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara aileleri de eşlik etti.

Maske taktıkları görülen çocuklar doyasıya eğlendi.

Karaman

Karaman'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Yasağın kalkmasının ardından kentin işlek caddelerinden olan İsmet Paşa, 1. ve 2. İstasyon caddelerinde çocuklar sıcak havayı da fırsat bilerek güzel vakit geçirdi.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokaklarda olmanın keyfini çıkardı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda eğlenen çocuklar güvercinlere yem vererek, onları besledi.

Park ve bahçeleri dolduran çocuklar, aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Afyonkarahisar'da, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Kentteki Akarçay'da bulunan oyun parklarında kimi çocuklar bisiklete bindi, kimi de basketbol oynadı.

Tedbirlerin kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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