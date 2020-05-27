14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıkmanın keyifini yaşadı Elazığ, Diyarbakır ve Siirt'te sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Elazığ, Diyarbakır ve Siirt'te sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kendilerine ayrılan sürede evlerinin yakınlarındaki parklarda oyun oynadı.

Elazığ'da konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklar sokağa çıkma izninde, devlet tarafından kurulan oyun parkurlarında tahterevalliye binerek, salıncakta sallanarak ve kaydıraktan kayarak vakit geçirdi.

Sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösteren çocuklar, bisiklete binip oyun oynayarak kendilerine ayrılan süreyi eğlenerek yaşadı.

9 yaşındaki Mert Kaya, bugün tekrar sokağa çıkabildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Salgının ortadan kalkması için hep dua ettiğini ifade eden Kaya, "Bugün parka geldik, oyunla oynadık eğlendik, yakan top, istop oynadık, çok eğlendik." dedi.

Çocuklardan Ecrin Yılmaz da hafta bir gün de olsa sokağa çıkabildikleri için mutlu olduklarını ancak okulunu çok özlediğini dile getirdi.

Okuluna kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini aktaran Yılmaz, "Parkta oynadım, salıncakta sallandım, kaydırakta kaydım. Okulumu öğretmenlerimi çok özledim." diye konuştu.

Siirt'te de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Güres Caddesinde bisiklet kullanan çocuklar, keyifli anlar yaşadı, güzel havanın tadını çıkardı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ekipler, park ve oyun alanlarına akın eden çocuklara sürpriz yaparak spor malzemesi hediye etti.

Hediyelerini alan çocuklar, Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA