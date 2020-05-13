14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı (2) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Parkta eğlenen çocuklar Havza Belediyesi tarafından dezenfektan ve maske dağıtımı SAMSUN (AA) Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, parklarda gönüllerince eğlendiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Parkta eğlenen çocuklar Havza Belediyesi tarafından dezenfektan ve maske dağıtımı SAMSUN (AA) Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, parklarda gönüllerince eğlendiler. Samsunun Havza İlçesinde aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi. Havza'da, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi. Kaynak: AA