14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'da Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

Yağışlı havaya rağmen Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta yaya yoğunluğu görülürken, uzun süredir kepenk açmayan esnafın büyük çoğunluğu, işletmelerinde tedbirlere uyarak hizmet vermeye başladı.

Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları mevkilerinde de araç yoğunluğu gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'nin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yeni Cuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik hakim. Sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktığı gözleniyor.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken polis ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Karabük

Karabük'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından il merkezi ve ilçelerde hareketlilik yaşanıyor.

Maske takma zorunluğu bulunan kentte vatandaşlar, özellikle banka, PTT ve market önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Park yasağı bulunan kent merkezinde de araç yoğunluğu gözlendi.

Ayrıca, bugün özel izin verilen 14 yaş ve altındaki çocukların da aileleriyle park ve alışveriş merkezlerine gittikleri görüldü.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Ayrıca, banka ve PTT şubelerinin önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise sınırlı zaman içinde sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklar ile ailelerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Bir haftanın ardından yeniden sokağa çıkan çocuklar, aileleriyle gittikleri parklarda doyasıya eğlendi.

Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpar Park Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini ölçüyor.

Öte yandan, kentte sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de sürüyor. Cadde ve sokaklarda ring halinde bulunan polis ekipleri, maskenin doğru kullanımı hakkında da vatandaşları uyarıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından kısmi yoğunluk oluştu.

Banka ve PTT önlerinde bekleyen vatandaşları, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

Pazar yerinde de belediye zabıta ekiplerince tezgahlar arası mesafe ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.

Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Kaynak: AA