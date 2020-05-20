14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi
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14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi

14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi -Parklara akın eden çocuklar havadan görüntülendi Korana virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bir haftalık aranın ardından yeniden sokaklarda yerlerini aldı.

20.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:35

14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi

-Parklara akın eden çocuklar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korana virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bir haftalık aranın ardından yeniden sokaklarda yerlerini aldı. Park ve yeşil alanlara akın eden çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların parklarda eğlendiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün ikinci kez dışarıya çıktı. Çok sayıda çocuk evlerinin yakınlarındaki parklara akın etti. Aileleriyle parklara gelen ve sokaklara çıkan çocuklar, oyunlar oynadı, salıncaklara bindi. Yenibosna, Sultangazi ve Kasımpaşa'da kameralara yansıyan çocukların mutluluğu dikkat çekti. Kimi çocuklar bisiklete bindi, kimi top oynadı, kimisi de sadece yeşilliklerde oturarak oynayanları seyretti. Parklardaki salıncak ve kaykaya binmek isteyen miniklere de aileleri eşlik etti. Parklarda eğlenen çocuklar ise havadan drone ile görüntülendi. Çocukların salıncağa bindiği, kadyrıraktan kaydığı o anlar havadan görüntülere yansıdı. Öte yandan günlerdir evden çıkmayan çocuklar 11: 00-15: 00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

"Basketbol oynuyoruz"

Parka eğlenmeye gelen çocuklardan bir tanesi, "Annemizle geldik, basketbol oynuyoruz" şeklinde konuştu. Parkta yaşıtlarıyla eğlendiğini belirten çocuklardan bir başkası, "Bugün de hava aldım biraz, evde kitap okudum, derslerimi izledim" dedi.

Parkta çocuğuyla eğlenen Sinan Cılık anın tadını çıkarttıkları belirterek "2,5 aydan beri çocuklar evde sıkılmıştı bizde çocuklarımızı bugün dışarıya çıkarttık bu güzel havada. Şu anda parkta onlarla beraber bizde eğleniyoruz, onlarla beraber bizde seviniyoruz" diye konuştu. Velilerden Abbas Söner ise "Onların peşinde bizde dolanıyoruz çocuklar dışarıyı parkları özledi ama sosyal mesafe kuralından dolayı fazla etkili olamıyor. Öyle iletişim kuruyor ama çok fazla başarılı olamıyorlar "şeklinde konuştu.

14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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