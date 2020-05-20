14 yaş altı çocuklar Esenler'de doyasıya eğlendi Bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşan çocuklara Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesinde eğlence dolu anlar yaşattı.

Bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşan çocuklara Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesinde eğlence dolu anlar yaşattı.

Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün ikinci kez dışarıya çıktı. Esenler Belediyesi de sokağa çıkamayan çocukların vakitlerini dolu dolu geçirebilmeleri için 15 Temmuz Millet Bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte palyaçolar eşliğinde dans edilip, çeşitli oyunlar oynandı. Çocukların coşkularına aileleri de eşlik etti, sosyal mesafe kuralına dikkat edilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar alanda bulunan keçi ve ördek gibi hayvanları izledi, açık havaya çıkmanın tadını çıkardı. Etkinlikte Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da çocuklara çikolata dağıttı.

"Dışarı çıkmak çok güzel bir şey"

Etkinliğe katılan Sude Nur Candan: "3 ay sonra dışarı çıkmak çok güzel bir şey. Bunu için çok sevindim. Korona virüs bizim hayatımızı yarıda bıraktı. Esenler Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılan İlknur Alp: " Bize moral oldu. Çünkü biz karantinadaydık bir süredir evden çıkamadık. Moralimiz bozulmuştu. Güzel bir moral oldu. eğlendik, enerjimizi attık. Hediye kazandım. Güzeldi benim için. Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. - İSTANBUL

Kaynak: İHA