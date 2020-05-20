14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı
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14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı
20.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:30

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

İlçede çocuklar, bir hafta sonra tekrar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne, babalarının gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar, evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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