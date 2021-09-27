14'üncü Mimarlık Ödülleri 5 Ekim'de sahiplerini bulacak

ANKARA (AA) - Türk Serbest Mimarlar Derneğinin (TürkSMD) düzenlediği Türk mimarlığının "oscarı" olarak nitelendirilen 14. Mimarlık Ödülleri 5 Ekim'de verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cosentino mimarlık şirketinin ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, TSMD Büyük, Yapı, Basın Yayın, Mimarlığa Katkı ve Jüri Özel olmak üzere toplam 5 kategoride ödül verilecek.

Ankara'daki bir otelde yapılacak törende, mimarlık ofislerinin yanı sıra yapı sektöründe yer alan yatırımcı, müteahhit, mühendis-müşavir ve yapı malzemesi üreticileri gibi farklı paydaşlar bir araya gelecek.

Yapı sektörü için seçkin bir buluşma özelliği taşıyan etkinlikte kamu kurumları, akademisyenler ve yerel yönetim temsilcileri de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkSMD Başkanı Ali Osman Öztürk, mimarlık mesleğinin öne aldığı değerlerin yaygınlaşması, mimarlık kültürünün ve mimarlık mesleğinin uygulanmasının geliştirilmesi için çabaladıklarını belirterek, 2 yılda bir düzenlenen ödül gecesi için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Cosentino Türkiye Ülke Direktörü Alper Şensan da mimarların elini güçlendirmek, tasarımlarının gerçeğe dönüşmesinde katkıda bulunmak, dolayısıyla yaşantıları güzelleştirmek için çalıştıklarını ve bu eksende ürünler geliştirdiklerini ifade etti.

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