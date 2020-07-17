14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilecek 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, on-line olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilecek 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, on-line olarak gerçekleştirilecek.

TBF'den yapılan açıklamada, seminerin 24-26 Temmuz tarihlerinde TBF Akademi platformu üzerinden çevrim içi olarak canlı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şartların göz önünde bulundurulduğu ve antrenörlerin sağlığını riske etmemek amacıyla seminerin internet üzerinden canlı yayınla gerçekleştirileceği aktarıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanacak seminerin katılım ücretinin salgın dönemine özel olarak 550 lira yerine 100 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneğinin iş birlikleriyle düzenlenecek seminerin açılış konuşmasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yapacağı kaydedildi.

FIBA onaylı 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin kayıtlarının önce e-Devlet sistemi, ardından TBF Akademi platformu üzerinden 23 Temmuz saat 18.00'e kadar gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Seminere başvuru sürecinin tüm detaylarının anlatıldığı rehbere TBF'nin internet sitesinde yer alan link üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA