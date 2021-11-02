14. Uluslararası Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarlarının Açılışı Vali Elban'ın Katılımıyla Gerçekleşti

ADANA (Habermetre) - 14. ULUSLARARASI ADANA TARIM VE SERA-BAHÇE FUARLARININ AÇILIŞI VALİ ELBAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

14. Uluslararası Adana Tarım ve Sera- Bahçe Fuarlarının açılışı, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleşti.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarlarının açılış törenine Vali Elban'ın yanı sıra; Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları A. Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, oda başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Elban; özellikle iki yıldır yaşanan pandemi süreciyle birlikte gıda konusunun ve gıda güvenliğinin ön plana çıktığını, gıda güvenliğinin artık Milli Güvenlik konusu olduğunu söyledi.

Her ülkenin bulunduğu coğrafi konum ne olursa olsun başta tarım olmak üzere, çok ciddi manada yatırım yapıp olabildiğince üretimi, verimliliği, ürün çeşitliliğini artırması; bunun yanında maliyetleri de düşürmesi zorunluluğunun ortaya çıktığını vurgulayan Vali Elban, ülkemizin tarımsal ürünleri kendisine çok rahat yetebilecek potansiyele sahip dünyada nadir şanslı ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Tarımsal faaliyetlerde yapılması gereken iki önemli iş olduğunu söyleyen Vali Elban, "Birinci iş; yeşil mutabakat ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde hem gıda güvenliği için hem sanayi için mutlak surette yeni hassasiyetlere uygun olarak bizler de tarımla ilgili bütün planlamalarımızı yapmak zorundayız. Çünkü doğamızın sanayi üretimleri ile ya da olumsuz birçok nedenle beklentinin ötesinde çok çabuk kirlendiğini görüyoruz. Bu kirlenme sadece ortamın kirlenmesi değil aynı zamanda gıdanın temelini oluşturan tarım ürünlerinin üretildiği alanların da kirlenmesi, gıda güvenliğinin tehdit altında olması. " dedi.

Yapılması gereken ikinci önemli iş olarak; iklim değişikliğine uygun olarak artık biz de doğru tarım tekniklerini, doğru sulama tekniklerini, doğru ürün işleme tekniklerini kullanmak zorundayız diyen Vali Elban, "Gıda güvenliği açısından bunu yapma mecburiyetimiz var, aynı zamanda doğru sulama tekniklerini doğru sulamayı da başarmak zorundayız. Ancak bunları yaparsak hem daha az maliyetle çok ürün elde etmiş oluruz hem de gıda güvenliğini garantiye almış oluruz. " dedi.

Burası tarımın başkenti Çukurova; bu fuarla birlikte buradaki ürünlerin ülkemize ve dünyaya örnek teşkil edeceğini düşünüyorum diyen Vali Elban, fuarın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti, 6 Kasım'a kadar devam edecek fuara tüm vatandaşları davet etti.

Vali Elban, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti.

Vali Elban daha sonra stantları tek tek ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı.

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