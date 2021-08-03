14. Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde başladı

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Tiyatro Politikaları" konulu panelde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; " Sanat ve toplumun eğitilmesi lüks değil, gerekliliktir. Sanat, eğer toplumun görmediği, işitmediği sözleri ifade ediş tarzıysa devrim niteliğindedir, sanatçı da devrimcidir" dedi.

2-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan, Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 'Tiyatro Özgürleştirir' sloganıyla düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın ilk gününde "Yerel Yönetimler ve Tiyatro Politikaları" konulu bir panel gerçekleşti. Ahmet Ferahlı Parkı'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Özkan Ataklı yaptı.Panelin konukları Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok oldu.

BİR KENT KİMLİĞİNİ SANATLA KAZANIR

Panelde konuşan Başkan Sengel orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek sözlerine başladı. Efes Selçuk'ta yönetimi devralır devralmaz bir sanat politikası oluşturmak için çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Sengel; " Bir kentin tanıtımını yapmak için sadece betonlaşmış yığınlar ortaya çıkarmak bir şey ifade etmiyor, bir kenti ifade etmek için sadece yollar yapmak bir şey ifade etmiyor. Kente bir kimlik kazandırmış olmak gerekiyor. Kazandıracağınız o kimliği de sizinle aynı bakış açısına sahip, aynı zamanda halkın biraz daha yukarı çıkarabilecek, sanatı ve sanatçıyı destekleyebilecek insanlarla el ele yürümek gerekiyor" dedi.

SANATÇI MUHALİF OLMALIDIR

Sanatın kentin tanıtımı kadar toplumun dönüşmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Sengel; " Sanatçı muhalif olmalıdır, herkesin gördüğünü görüyorsa o sanat değildir aslında. Bizim sanat anlayışımız görülemeyenlerin gösterilebilmesinden, anlatılmayanların anlatılabilmesinden geçer. Sanat politikamızı oluştururken şunu söyledik; bir sanatçı şayet kullandığı bir cümle nedeniyle yargılanıyorsa, düşüncesi nedeniyle 'şu belediyelerde çıkmayacak' diyerek öteye itiliyorsa, sanat bir toplumun ifade ediliş tarzıysa; bu toplumun ifade edilmesini engelleyecek şey sanatı ve doğru söyleyen sanatçıları ötelemekse CHP'li belediyeler o kapıları sonuna kadar açık tutacak. Bu da böyle bilinsin. O yüzden bir sanat politikamız var" dedi.

SANAT DAYANIŞMA İÇİN DE GEREKLİDİR

Panelin konuşmacılarından CHP 26. Dönem Milletvekili Zeynep Altıok Uygar bir ülke olmanın, bu bilinci sağlamanın ve herkese eşit davranabilmenin en önemli sağlayıcılarından birinin sanat olduğunu vurgulayarak;"Ancak ülkemizde sanatçılarımız tutuklandı, sanatçılarımız susturuldu, sanat lüks oldu, eğlence olarak algılanır oldu. İnsana yatırımın en kıymetli parçalarından biri sanattır. Sanat farkındalığı kuvvetli tutar, yaraları sarar, öğrenmeyi sağlar. Canımız acıdığında, şehidimiz geldiğinde, ormanlarımız yandığında bir yasak mekanizması gündeme geliyor, hâlbuki yardımlaşabilmek dayanışabilmek için sanat gerekir. Bizim en önce sanat damarlarımız kesiliyor" dedi.

Seferihisar'da çok eski çağlardan bu yana tiyatro adına, sanat adına birçok faaliyetin yürütüldüğünü belirten kentin belediye başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar'da yürütülen kültür sanat faaliyetleri hakkında bilgi vererek; "Biz Seferihisar'da sanata çocuk belediyesinden başlıyoruz, birçok sanat dalımız var.Çocuk-sanat-aile bir araya geldiğinde şehir sanata bürünüyor. Köy tiyatrolarımız var. Gönüllü kişilerden oluşan amatör tiyatrolar. 82 yaşındaki teyzemiz tiyatro oynayabiliyor, 7 yaşında bir çocuk tiyatro oynayabiliyor.Bizi sanattan koparmak için elinden geleni yapan bir güç var, birçok şeyi kısıtlamaya çalışıyorlar. Ama istedikleri kadar yasaklasınlar, baskılasınlar, alternatif bularak sanat yapmaya, sanatı yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Panelin ardından 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Törende Füsun Demirel'e Emek Ödülü, Levent Üzümcü'ye Umut Ödülü, Müjdat Gezen'e Onur Ödülü, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e ise Yerel Yönetimler Sanata Katkı Ödülü verildi. Füsun Demirel'in ödülünü Medine Çam, Müjdat Gezen'in ödülünü iseAyşe Emel Mesci vekâleten aldılar.

Kaynak: Bültenler