14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda çevrim içi söyleşiler düzenlenecek
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14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda çevrim içi söyleşiler düzenlenecek

20.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:16
14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda çevrim içi söyleşiler düzenlenecek

Salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenlenecek 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nda, ekoturizm ve alternatif turizm konularının ele alınacağı söyleşiler düzenlenecek.

Salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenlenecek 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nda, ekoturizm ve alternatif turizm konularının ele alınacağı söyleşiler düzenlenecek.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre turizm sektörünün ilk sanal fuarı olarak kapılarını açmaya hazırlanan etkinlik, 25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek.

Fuar kapsamında sürdürülebilirlik, ekoturizm ve alternatif turizm konularının ele alınacağı "Dizi ve Filmlerin Destinasyonlara Katkısı", "Kamp ve Karavan Turizminin Bugünü ve Yarını" ve "Ekoturizm ve Türkiye'nin Doğa Sporları Potansiyeli" konulu söyleşiler organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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