"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", 1 milyon 889 bin 658 etkileşim sayısına ulaştı

Dijital platformda gerçekleştirilen "14. Travel Turkey İzmir Fuarı"nın üç günde 1 milyon 889 bin 658 tıklanma ve etkileşim sayısına ulaştığı bildirildi.

Dijital platformda gerçekleştirilen "14. Travel Turkey İzmir Fuarı"nın üç günde 1 milyon 889 bin 658 tıklanma ve etkileşim sayısına ulaştığı bildirildi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 25-27 Şubat'ta gerçekleştirilen "14.Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı" ile bir ilke imza atıldığı belirtildi.

Yabancı katılımcıların da fuarda yer aldığının aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın dört bir yanından fuara tek bir tıkla ulaşabilen satın almacılar, tüm katılımcılar ile 'ttidigital.izfas.com.tr' üzerinden randevu oluşturup toplam 750 ikili iş görüşmesi yaptı. Ayrıca 3 günde 1 milyon 658 bin tıklanma ve etkileşim sayısına ulaşıldı. 80 ülkeden 2 bin 134 profesyonel ziyaretçinin yer aldığı fuara ayrıca, 256 satın almacı katılarak ticari anlaşmalara imza attı. Fuarda, Bahreyn, Endonezya, Etiyopya, Hırvatistan, İsveç, Katar, Kolombiya, Maldivler, Mauritius, Sırbistan, Tanzanya, Türkiye, Ukrayna ve Vietnam olmak üzere toplam 15 ülkeden 120 katılımcı yer aldı."

Açıklamada, alternatif turizm çeşitleri ve turizmde dijital dönüşüm konularının da gündeme geldiği fuarda gerçekleştirilen 31 çevrim içi seminerin, 3 bin 795 kişi tarafından izlendiği kaydedildi.

Öte yandan fuarda bu yıl "turizm teması" olarak belirlenen Patara Antik Kenti ise çevrim içi düzenlenen söyleşi programıyla ele alındı.

"Likya'nın Dünyaya Açılan Kapısı: Patara Antik Kenti" konulu söyleşide, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı İlham Seyyale, antik kentin tarihi ve turizm potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol