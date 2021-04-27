14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
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14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Haberler | Yaşam

14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı Osmangazi Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 14 tır dolusu yardımı dualarla uğurladı.

14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı

BURSA - Osmangazi Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 14 tır dolusu yardımı dualarla uğurladı.

Suriyeli mazlumlara destek olmak maksadıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliği, devam ediyor. 14 tır dolusu insani yardım malzemesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi otoparkından dualarla uğurlandı. Bursa'dan gönderilen yiyecek, giyecek ve barınma malzemelerinin bulunduğu tırların bine yaklaştığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Demokrasi götüreceğiz diyenler, o ülkenin insanlarının yerlerinden yurtlarından etti. Türkiye ise, kucağını açıp bu insanlara sahip çıktığı gibi topraklarında kalanlara da buradan yardımları götürdü. Onların orada kalması içinde ayrıca mücadele ediliyor. Bizim haricimizde orada bulunmak isteyenlerin hedefi, o insanları topraklarından çıkarmaktır. 10 bin kilometreden gelip, buradaki yapıyı bozmaktadırlar. Ama alığı olarak bakıldığında onlar çağdaştır, bu tarafı çağ dışıdır. Bininci tırı inşallah bayramdan sonra göndereceğiz. 2012 yılından beri aralıksız bu yardımları çeşitli kurumlarla sağlıyoruz" dedi.

Bursa'dan bugün 989'uncu tırlarını gönderdiklerini belirten İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "Bininci tırımızı ise 9 gün sonra göndereceğiz. Salgından dolayı, ihtiyaç sahiplerine de Türkiye'de kendi halkımıza da ihtiyaç kolilerinin dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tirfil, "Buradan tüm dünyaya, insanlığa haykırıyoruz, çocuk dünyanın her yerinde çocuktur. Küresel egemenlik çatışmalarına, menfaat savaşlarına, sömürgecilik yarışlarına çocuklar kurban ediliyor. Biz, kendisi de yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Yetimler peygamberin emanetidirler. Onlara sahip çıkmak, en güzel şekilde geliştirmek, sorunları çözebilmek hem insani hem de İslami görevimizdir" şeklinde konuştu.

14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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