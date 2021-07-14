14 Temmuz Ziraat çöktü mü? Bugün Ziraat Bankası'nda sorun mu oldu? Ziraat Bankası mobil uygulamada sorun mu var?
Akbank sorunundan sonra vatandaşlar, Ziraat mobil çalışmıyor? Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? "Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?" "Ziraat Bankası mobil çöktü mü, ne zaman açılacak? Ziraat Bankası'nda sorun mu var? sorularının yanıtı araştırmaya başladı.
Ziraat Bankası mobil uygulamasında vatandaşlar bazı sorun ile karşılaştı. Peki, Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor?
ZİRAAT MOBİL SORUN MU VAR?
Ziraat Bankası'na internet üzerinden giriş yapmaya çalışan müşteriler sorun ile karşı karşıya kalıyor. Kısa süre sonra giriş sağlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.