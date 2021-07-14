14 Temmuz Ziraat çöktü mü? Bugün Ziraat Bankası'nda sorun mu oldu? Ziraat Bankası mobil uygulamada sorun mu var?

Akbank sorunundan sonra vatandaşlar, Ziraat mobil çalışmıyor? Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? "Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?" "Ziraat Bankası mobil çöktü mü, ne zaman açılacak? Ziraat Bankası'nda sorun mu var? sorularının yanıtı araştırmaya başladı.