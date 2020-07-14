14 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.
14.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:29
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarının startını verecek.GALATASARAYGöztepe karşılaşmasının ilk çalışması yapılacak.PFDK ve TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Kaynak: DHA