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14 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.

14 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
14.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:29

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarının startını verecek.GALATASARAYGöztepe karşılaşmasının ilk çalışması yapılacak.PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.


Kaynak: DHA

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