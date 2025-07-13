14 Temmuz Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7553 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10069)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Borçlulardan Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mücbir Sebep Hali Uzatılanların, Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10070)

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10071)

–– İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10072)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kapatılmasına, Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10073)

–– Sivas İli, Kangal İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Sınırları Belirtilen Alanın "Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10074)

–– Uşak İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10075)

–– Çankırı İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10076)

–– Düzova RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla İzmir İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10077)

–– Çorum İli, Osmancık İlçesi, Yazı Mahallesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Riskli Alanda Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılmasına İlişkin 5/9/2022 Tarihli ve 6007 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamından Çıkarılması ile Mezkûr Riskli Alanda Bulunan Taşınmazın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10078)

–– Zile GES ve Elektrik Depolama Tesisinin Yapımı Amacıyla Yozgat İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10079)

–– Gaia RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Muğla İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10080)

–– Bildim GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Gaziantep İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10081)

–– 154 kV İsdemir Diyarbakır GES TM-Diyarbakır-3 TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10082)

–– Kurtik RES EDT RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Muş İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10083)

–– 154 kV Ferizli OSB TM-Sakarya 3 OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10084)

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2020/5133 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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