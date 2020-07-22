14 Temmuz'da "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür...
14 Temmuz'da "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti.
22.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:41
14 Temmuz'da "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti. - ANKARA
Kaynak: İHA