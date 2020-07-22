14 Temmuz'da "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür... 14 Temmuz'da "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti.

14 Temmuz'da "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti. - ANKARA Kaynak: İHA