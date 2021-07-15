14 Temmuz 2021 Haberleri
14 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi
- Süper Lig'in devleri TFF'ye karşı geri adım atmıyor! Elmas, 'Bu şartlar altında devam etmeyeceğiz' dedi
- Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Burak Elmas'tan TFF'ye ağır itham: Bu canlı yayına göre karar verecekler
- Selin vurduğu Rize için yeni uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor
- 4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü
- Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
- Twitter, Fleets özelliğini kullanım azlığından dolayı kaldırıyor
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe taraftarına veda: Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi
- Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
- Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı
- Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
- 'Türkiye uyuşturucu cenneti' diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var
- BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü
- Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
- Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi
- Son Dakika! Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
- Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
- Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
- Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti
- Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
- Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
- Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
- Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor
- Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım
- Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı
- Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
- Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok
- Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor
- Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
- Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Taliban'ın Türkiye tehdidine yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
- Uzun zaman sonra yağmur yağmasına sevinen Rizeli sağanak altında duş aldı
- İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maske takmaya devam edeceğiz
- Anayasa Mahkemesi, İnfaz Yasası'nın iptal istemini reddetti
- Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
- Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir
- Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı
- Galatasaray taraftarına kavuşuyor! PSV Eindhoven maçının bilet fiyatları belli oldu
- Sıla'yı darbettiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Ahmet Kural cephesinden ilk açıklama: İstinafa gideceğiz