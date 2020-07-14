14 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
14 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 Teknik Analiz
04:20 Watford - Newcastle United
05:20 Süper Lig Özetler
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Teknik Analiz
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Teknik Analiz
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:15 La Liga Özetler
10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Efsanelerin İzinde
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:00 La Liga Özetler
17:45 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:00 Hedef Süper Lig
20:20 Aktüel Futbol
21:00 Dakika Skor
21:30 Aktüel Futbol
22:40 Stadyum
23:30 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com