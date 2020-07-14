14 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 14 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:50 Teknik Analiz 04:20 Watford - Newcastle United 05:20 Süper Lig Özetler 05:50 TFF 1. Lig Özetler 06:00 Teknik Analiz 06:20 İngiltere Premier Lig Özetler 06:50 Efsanelerin İzinde 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:20 TFF 1. Lig Özetler 07:30 Teknik Analiz 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Teknik Analiz 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:15 La Liga Özetler 10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 Süper Lig Özetler 12:50 Efsanelerin İzinde 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Gündem Futbol 15:55 Spor Kitaplığı 16:00 Spor Bülteni 16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 17:00 La Liga Özetler 17:45 Süper Lig Goller 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 20:00 Hedef Süper Lig 20:20 Aktüel Futbol 21:00 Dakika Skor 21:30 Aktüel Futbol 22:40 Stadyum 23:30 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com