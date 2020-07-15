14 Temmuz 2020 Haberleri
14 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
15.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:15
- Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
- Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
- Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
- Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
- Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
- Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
- Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
- Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
- Ayasofya Camisi'nin kubbe kısmındaki çalışmalar devam ediyor
- Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
- Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
- Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
- Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
- İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti
- Mısır'da petrol boru hattında yangın çıktı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
- Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
- Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
- Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
- Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi
- Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
- Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
- Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu
- İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
- Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
- İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
- 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
- Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
- Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu! HDP'li yöneticiler de gözaltına alındı
- Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
- Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere sert tepki: Hazmedemeyenler aymaz ve ahlaksızlardır
- Kurban pazarlığı görüntülerini tarihe karıştıracak 'Pazarlık kiti' hazırlandı