14 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Temmuz 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Maç Saati
01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:15 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
05:15 Maç Saati
05:30 Maç Saati Süper Lig
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:30 Maç Saati
06:45 Maç Saati Süper Lig
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Maç Saati Süper Lig
08:15 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Z Raporu
12:00 Maç Saati
12:15 Maç Saati Süper Lig
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Maç Saati Süper Lig
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:45 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Saati
15:45 My Story Paolo Maldını
16:00 beIN Manşet
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
18:30 Kasımpaşa - Ç. Rizespor
19:00 Futbolun Şehirleri
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 beIN Manşet
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
21:00 Y. Denizlispor - Trabzonspor
21:00 Taraftar
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 beIN Wellness
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com