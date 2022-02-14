14 Şubat'ta yetimlere sevgili oldular

Bir Kalp Bin Umut Yardımlaşma ve dayanışma Derneği, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde her yıl geleneksel hale dönüştürdükleri "Bir Yetime Sevgili Olur musun" sloganı ile bu senede çalışma gerçekleştirdi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği, her yıl geleneksel hale getirdiği "Bir yetim sevgilin" olsun projesini bu senede Batman Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri kapsamında bin çocuğu eğlendirdi. Dernek, tiyatro eğlencesinden sonra 100 yetim çocuğa hayırseverlerin desteğiyle yemek ısmarladı.

Dernek Başkanı Veysi Mercimekçi, çocuklara hayırseverlerin desteğiyle hediyeler temin ettiklerini belirtti. Desteklerden dolayı herkese teşekkür ettiklerini ifade eden Mercimekçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çocukların yüzündeki mutluluğu gördüklerinde daha da azimle çalıştıklarını kaydetti. - BATMAN