14 Şubat'ta Mehmetçik İçin Selam Durdular

Sivas'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydıran bir çift, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e manevi destek için asker selamı verdi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, evlilik tarihlerini anlamlı kılmak isteyen 20 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydırmak için Sivas Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat etti.

Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenlerine genç çiftlerin aileleri, dost ve yakınları da ortak oldu. Diğer günlere nazaran oldukça yoğun bir gün yaşayan nikah salonunda, genç çiftlerin hayatlarını birleştirdikleri "evet" sözcükleri yankılandı.

Evlilik tarihlerini özel ve unutulmaz kılmak isteyen Firuze ve Fatih Ulaştepe çifti, bu özel günü değerlendirmek için haftalar öncesinden nikah dairesine başvuru yaptıklarını belirtti.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere "Yanınızdayız" mesajı veren Ulaştepe çifti, asker selamı verdi.

Damat Fatih Ulaştepe, Türk ordusunun şehitler verdiğini ve vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını ifade ederek, "Biz bir ölür, bin diriliriz. Mehmetçiklerimize çok çok selam söylüyoruz. Unutmasınlar biz devamlı onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Gelin Firuze Ulaştepe ise operasyona katılan Mehmetçiklerin bir an önce ailelerine kavuşmalarını diledi. Ulaştepe, Mehmetçiklerin yalnız olmadıklarını ve Türk milletinin dualarıyla onların yanında olduklarını vurguladı.

Nikah kıydıran diğer çiftler ise operasyona katılan Mehmetçiklere güç ve kolaylıklar diledi.