14 Şubat'ta hiç sevgilim olmadı

Şef Alican Sabunsoy'un Migros TV'de yayınlanan yemek programının 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne konuk olan Turanlı, "Yemek yapmayı seviyorum, 'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerdenim. Eti de severim ama balığın yeri ayrı" diye konuştu.

Şef Alican Sabunsoy'un Migros TV'de yayınlanan yemek programının 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne konuk olan Turanlı, "Yemek yapmayı seviyorum, 'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerdenim. Eti de severim ama balığın yeri ayrı" diye konuştu. Ünlü sunucu 14 Şubat Sevgililer Günü için ise "14 Şubat'ta hiç sevgilim olmadı" dedi.

Kaynak: Hürriyet