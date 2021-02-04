14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Şubat'ta yasak var mı?
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14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Şubat'ta yasak var mı?

04.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:43
14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Şubat'ta yasak var mı?

14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? soruları bu sene sokağa çıkma yasağına denk gelen Sevgililer gününde sıkça araştırılıyor. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Şubat'ta yasak var mı?

Her yıl 14 Şubat'ta hediyeler ve çiçeklerle kutlanan Sevgililer Günü, bu sene hafta sonu çıkma yasağına denk geliyor. 14 Şubat 2021, Pazar gününe denk geldiği için sevgililer, eşler çiçekçiler açık mı merak ediyor. Sevgililerine ya da eşlerine çiçek almak isteyenler için, Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Şubat'ta yasak var mı? soruları yanıtlandı. İşte detaylar...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI? KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamayla beraber, 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? soruları yanıt buldu. Yayınlanan genelgeye göre" çiçekçiler ve çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 saatleri arasında ise iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Bu doğrultuda, sevgililerine ve eşlerine çiçek almak isteyenler sokağa çıkma günleri olan 13 ve 14 Şubat (cumartesi ve pazar) günlerinde 10:00 ve 17:00 saatleri arasında çiçek almaya çıkabilecek.

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