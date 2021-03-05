14 Şubat Sevgililer Gününde dünyaya gelen kuzunun burnundaki kalp simgesi, görenleri şaşırttı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Gününde dünyaya gelen kuzunun burnunun üzerinde bulunan kalp simgesi, görenleri şaşırttı.

Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde yaşan çiftçi Mehmet Nezir Aydın'ın koyunlarından bir tanesi 19 gün önce doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kuzunun burunun üst kısmında kalp figürü görenleri hayrete düşürdü. Kuzunun, burnundaki kalp figürüyle ilgi odağı haline geldiğini ifade eden Nezir Aydın, kuzunun 14 Şubat Sevgililer Gününde dünyaya gelmesinin apayrı bir güzellik olduğunu vurguladı. Aydın, kuzunun annesiyle birlikte sağlıklarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Çiftçilik yaptığını kaydeden Aydın hayvanları da çok sevdiğini ve kalp figürlü kuzuya gözü gibi baktığını sözlerine ekledi.

(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı