14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydılar

14.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:36

Artuklu ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 14 çift nikah kıydırdı.

Artuklu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Sara Kaya ve Muhammed Nurel çiftinin nikah şahitliğini yaparak, çifte çeyrek altın taktı.

Tutaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir nikah talebinin olduğunu söyledi.

Genç çiftlere mutluluk dilemek için onlarla bir araya geldiklerini kaydeden Tutaşı, şöyle dedi;

"Aile, ülkemizin temel müesseselerinden biridir. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yeni evlenecek çocuklarımızın, evlatlarımızın nikahlarında bulunmak ve onların mutluluklarını paylaşmak için bir aradayız. Karşılıklı sevgi ve sadakat içinde anlayış birliğiyle, sabırla, metanetle mutluluğun paylaşılması lazım."

Nikahı kıyılan çift de çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA