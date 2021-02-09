14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Cumhuriyet Sevgi Meydanı" etkinlikleri düzenlenecek
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Cumhuriyet Sevgi Meydanı" etkinlikleri düzenlenecek

09.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:30
14 Şubat Sevgililer Günü'nde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, "Cumhuriyet Sevgi Meydanı" etkinlikleri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, "Cumhuriyet Sevgi Meydanı" etkinlikleri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek etkinlikler 11-12 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl düzenlenecek etkinlik ve faaliyetleri "Doğadan Kültüre, Kültürden Doğaya" temasıyla düzenleme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda insan, doğa ve hayvan sevgisi, paylaşma ve yardımlaşma kavramlarına dikkati çekecek.

Bilgilendirme ve görsel sunumların yapılacağı etkinliklerde saat 11.00-18.00 saatleri arasında mini konser ve gösteriler yapılacak.

Etkinliğe Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları da katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhuriyet Sevgi Meydanı" etkinlikleriyle doğa ve çevre konusunda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak istediklerini belirtti.

Başkan Böcek "Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının yanında sevginin ve paylaşmanın önemini de vurgulamak istiyoruz. 'Cumhuriyet Sevgi Meydanı' etkinliklerinin, kurumlar arası iş birliğini arttırarak, önümüzdeki dönemde önemli projelerin hayata geçirilmesi noktasında da yeni ve güçlü bir adım olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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