14 Şubat 'Sevgililer Günü' anketi: Türkiye'nin yarısı 'gerçek aşka' inanıyor
14 Şubat "Sevgililer Günü" öncesi yapılan bir ankette Türkiye’de aşk ve evliliğe nasıl bakıldığı soruldu. Ankete katılanlar arasında evli veya biriyle beraber olanlara "nasıl tanıştınız?" sorusuna yüzde 49'luk kesim "görücü usulü veya Aile aracılığıyla" yanıtını verdi
12.02.2020 08:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:15
Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat "Sevgililer Günü" olarak kutlanılıyor. Kimileri güne özel kartlar, çiçekler ve hediyeler hazırlarken kimileri de restoranda iki kişilik yer ayırmayı tercih ediyor. Peki Türkiye'de 14 Şubat ne ifade ediyor?
Metropoll Araştırma Şirketi, "Sevgililer Günü" öncesi Türkiye'nin aşk anketini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com