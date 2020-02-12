14 Şubat 'Sevgililer Günü' anketi: Türkiye'nin yarısı 'gerçek aşka' inanıyor
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14 Şubat 'Sevgililer Günü' anketi: Türkiye'nin yarısı 'gerçek aşka' inanıyor

14 Şubat "Sevgililer Günü" öncesi yapılan bir ankette Türkiye’de aşk ve evliliğe nasıl bakıldığı soruldu. Ankete katılanlar arasında evli veya biriyle beraber olanlara "nasıl tanıştınız?" sorusuna yüzde 49'luk kesim "görücü usulü veya Aile aracılığıyla" yanıtını verdi

12.02.2020 08:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:15
14 Şubat 'Sevgililer Günü' anketi: Türkiye'nin yarısı 'gerçek aşka' inanıyor

Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat "" olarak kutlanılıyor. Kimileri güne özel kartlar, çiçekler ve hediyeler hazırlarken kimileri de restoranda iki kişilik yer ayırmayı tercih ediyor. Peki 'de 14 Şubat ne ifade ediyor?


Metropoll Araştırma Şirketi, "Sevgililer Günü" öncesi Türkiye'nin aşk anketini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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