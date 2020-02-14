14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi
Ricardo Quaresma DHA'ya konuştu"Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz""Kasımpaşa ile devam etmek isterim""Antalya karşısında galibiyet istiyoruz""Oynamak isterim ama bu sadece benim verebileceğim karar değil""Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz""Fuat Çapa'nın...
Ricardo Quaresma DHA'ya konuştu
"Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz""Kasımpaşa ile devam etmek isterim" "Antalya karşısında galibiyet istiyoruz""Oynamak isterim ama bu sadece benim verebileceğim karar değil""Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz""Fuat Çapa'nın başarılı olacağına inanıyorum""Futbolun bana verebileceği çok şey olduğuna inanıyorum""Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum""Şenol Güneş benim için özel bir teknik direktör""Sporting Bruno Fernandes'in eksikliğini hissedebilir""Teknik direktörlük yaparsam Beşiktaş'ta çalışmak isterim""Portekiz Milli Takımı'ndaki misyonumu doldurdum""Türk taraftarlarının bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı müteşekkirim""Kariyerimde yaşadığım bütün şampiyonluklar özel""Fenerbahçe derbisinde attığım goller özeldi"
SÜPER LİG20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
GALATASARAYSarı kırmızılılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE16.30 Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.17.30 Takımın Ankara'da karşılanışı.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Altınordu - Osmanlıspor FKATLETİZM10.30 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı yapılacak.
BASKETBOLSolgar Vitamin Türkiye Kupası Yarı Final maçları17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko (Ankara)AVRUPA'DAN FUTBOL23.00 Wolverhampton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)