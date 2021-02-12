14 Şubat'a özel kalpli gevrek
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14 Şubat'a özel kalpli gevrek

12.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:33
14 Şubat'a özel kalpli gevrek

İZMİR'de unlu mamuller satışı yapan bir fırın, 14 Şubat Sevgililer Günü için kalp şeklinde gevrek üretti.

İZMİR'de unlu mamuller satışı yapan bir fırın, 14 Şubat Sevgililer Günü için kalp şeklinde gevrek üretti. Fırın sahibi Dinçer Acar (43) kalpli gevreğin ilgi gördüğünü söyledi.

İzmir'de unlu mamuller satan bir fırın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne için kalp şeklinde gevrek üreterek çiftlerin beğenisine sundu.  Fırın sahibi Dinçer Acar, "Sevgililer Günü yaklaştığında hepimizi hediye almak için tatlı bir heyecan sarar. Kimisi aldığı hediyelere not yazarak sevgisini ifade eder, kimisi de dile döker, anlatır. Biz de sevgisini dile dökemeyenler için özel kalpli ürünler hazırladık. Daha önceki yıllarda pasta ya da kalpli baklavalar yapmıştık. Bu yıla özel kalpli gevrek ürettik" dedi. Özel günlerde, özel ürünler hazırladıklarını anlatan Acar, daha önce tıp bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü ve Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel ürünleri satışa sunduklarını kaydetti. Kalpli gevreğin de 14 Şubat öncesi müşterilerin ilgisini çektiğini söyleyen Acar, "Çok güzel karşılandı. Dükkandan içeri girenler kalpli gevreği gördüklerinde şaşırıyor. Vatandaşlar, lıp 'hem sevgimin timsali bir hediye olarak veririm hem de param cebimde kalır sabah kahvaltısını kurtarırım' diyor. Özel gevreğimizin hamuru aynı ama gramajı daha yüksek.  Normal simidi 2 liraya satarken kalpli gevreği 2.5 liradan satıyoruz" dedi.

Fırından sıklıkla alışveriş yaptığını belirten Şeyma Kılınç da "Sevgililer Günü için kalpli gevrek, pasta ve tatlı yaptıklarını duydum. Sevdiğim arkadaşlarım ve çocuklarıma kalpli gevrek almaya geldim. Kalplerden oluşan gıda ürünlerini görmek bize mutluluk verdi" diye konuştu.

14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek
14 Şubat'a özel kalpli gevrek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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