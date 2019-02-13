14 Şubat'a Özel Altın İşlemeli Gelinlik

SİVAS'ta moda tasarımcısı Yelda Şuheda Koru (37), '14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel altın işlemeli kırmızı gelinlik yaptı. Sivas'ta yaşayan ve 9 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru, 'Sevgililer Günü'ne özel gelinlik hazırladı. Tamamen kırmızı renk kumaştan tasarlanan gelinliğin göğüs ve etek kısmını altın işleme ile süsleyen Koru, bir ayda yaptığı gelinliği 100 bin liradan satışa çıkardı. Manken Zehra Demirtaş'ın giydiği gelinliğin tanıtımını yapan Koru, çok fazla beğeni alan özel tasarım gelinliği açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi. Koru, "Sevgililer gününe özel tasarladığım kırmızı gelinliğin üzerini altın işlemeler bulunan kristal taşlarla süsledik. Gelinliğimiz çok beğenildi, herkes tarafından ilgi gördü. Biz de mankenimize giydirerek tanıtımını yapmak istedik. Gelinliğin hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü. İşlemeler altından yapıldığı için epey zamanımızı aldı. Fiyatını 100 bin lira olarak belirledik. Bursa'da yapılacak olan defileye götürmek istiyoruz. Görenler tarafından çok beğeni alıyor. Bu kadar talep olacağını düşünemedik. Hatta açık artırma ile satmayı düşünüyoruz. Ben sıra dışı olmayı çok seviyorum. Ben Sivasımızın kültürünü yansıtmak ve yaşatmak istiyorum, o yüzden böyle projeler hazırlıyorum. Farklı şeyler olsun istiyorum" dedi. - Sivas

Kaynak: DHA