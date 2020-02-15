14 Şubat 2020 Haberleri
14 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
15.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:18
- Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu
- Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
- Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi
- Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
- Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap
- Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi
- Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi
- İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu
- Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
- Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
- Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
- Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları
- Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı
- Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
- Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
- Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi
- Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
- Real Madrid, Lautaro Martinez'i istiyor
- Rekabet Kurulu, Google'a 98 milyon TL'lik ceza verdi
- Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yendi
- Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu
- Macron'un partisinin Paris adayı, cinsel içerikli videosunun ortaya çıkmasının ardından yarıştan çekildi
- FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı
- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi
- Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü
- Bir grup öğrenci, metrobüs durağında İBB'nin ulaşım zammını protesto etti
- Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi
- Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
- Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı
- Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı
- Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
- Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu
- Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
- Rıza Çalımbay: Mert Hakan'ı Trabzonspor maçında riske etmeyebiliriz
- Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
- Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
- Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu
- Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı