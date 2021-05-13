14 şehidini uğurladı

Cenaze töreninden detaylar Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen töreninden detaylar GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden ve aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 14 kişi için cenaze töreni düzenlendi.