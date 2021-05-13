14 şehidini uğurladı
Cenaze töreninden detaylar Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen töreninden detaylar GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden ve aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 14 kişi için cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninden detaylar
Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen töreninden detaylar GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden ve aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 14 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Gazze kentindeki Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen törene, çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı