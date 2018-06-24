14 Seçmenli Mahallede 4 Kişi Oy Kullandı

Mardin'in Midyat ilçesinde seçmenlerinin 10'u yurtdışında olan sandıkta 4 kişi oy kullandı.

Midyat ilçesine bağlı 14 seçmenli Oyuklu Mahallesi'nde oy verme işlemi yapıldı. Mahallede, seçmenlerin 10'unun yurtdışında olması nedeniyle 4 kişi sandığa gitti. Köylülerden Yusuf Erdem, "10 seçmenimiz Almanya'da Belçika'da. Bu nedenle burada sadece 4 kişi oy verebildik" dedi. - MARDİN