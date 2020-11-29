14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bitti, Diyarbakırlılar işlerinin yolunu tuttu
29.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:49
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, sabah saat 10.00'da sona erdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, sabah saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Diyarbakır'da vatandaşlar maskelerini takarak işlerinin yolunu tuttu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında dün akşam saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 10.00'da sona erdi. Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar maskelerini takarak sokağa çıktı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı