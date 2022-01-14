14 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ocak Cuma Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç?

14 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç gibi sorular araştırılıyor. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte 14 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!

14 OCAK CUMA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

14 Ocak Türkiye KORONAVİRÜS Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Güncel Koronavirüs verilerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz!

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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü ancak değişen test kriterine rağmen vaka sayıları halen vahim seviyede seyrediyor. 13 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 75 bin 564 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 145'ten 153'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 51 bin 675 olurken toplam 410 bin 116 PCR testi yapıldı.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 51 BİN 409 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 205 bin 214 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 51 bin 409 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 22 milyon 775 bin 170 kişiye aşı yapıldı.

12 OCAK TARİHİNDE VAKA SAYISI 77 BİNLE REKOR KIRMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 77 bin 722 de yeni vaka tespit edilmişti.

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