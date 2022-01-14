14 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:05 Spor Artı

02:05 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:10 İtalya Serie A Özetler

03:30 Milan - Genoa

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 İngiltere Premier Lig Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Serie A Goller

13:40 Avrupa'dan Futbol

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:45 İtalya Serie A Goller

19:55 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

22:00 % 100 Futbol

23:00 İleri Üçlü Transfer

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