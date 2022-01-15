14 Ocak 2022 Haberleri
14 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
- Erken seçim gündemi sıcaklığını korurken YSK seçime girebilecek siyasi partileri belirledi
- Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
- Sinir uçlarına dokunulan Rıdvan Dilmen fena patladı: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
- Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü: 2 Yaralı
- İngiltere'de kriz büyüyor! Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
- Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı! Bu kriterleri karşılamayanlara karantina 10 gün
- Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti
- Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar
- Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
- Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı! Aile sırlarını ifşa etti
- KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü! Yine hostes topa bakıp torbaya geri attı
- İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi
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- Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
- Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
- Mars'ta yaşam izi var mı? Antarktika'ya düşen göktaşı karanlık noktaları aydınlattı
- ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?
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- CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı
- Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı
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- 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı
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