14 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
14 Ocak 2021 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Haberler
01:35 Rally Raid
02:05 Kayakla Atlama
02:05 Biatlon
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Alp Disiplini
05:00 Kayakla Atlama
05:45 Biatlon
06:30 Snooker
07:30 Snooker
08:30 Kayakla Atlama
08:30 Alp Disiplini
09:30 Alp Disiplini
09:30 Biatlon
10:30 Rally Raid
11:00 Snooker
12:30 Olimpiyat Oyunları
12:30 Kayaklı Koşu
12:30 Kayakla Atlama
13:00 Kayakla Atlama
13:00 Kayaklı Koşu
13:00 Olimpiyat Oyunları
14:00 Olimpiyat Oyunları
14:00 Kayakla Atlama
14:15 Kayaklı Koşu
14:30 Biatlon
15:00 Snooker
15:30 Biatlon
16:20 Biatlon
17:50 Snooker
19:30 Biatlon
19:30 Kayakla Atlama
20:45 Snooker
21:40 Haberler
21:45 Snooker
Kaynak: InterSinema.com