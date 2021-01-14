14 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
01:45 beIN Teknik
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Özetleri
03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:00 beIN Manşet
04:45 Süper Lig
05:00 Fransa'dan Futbol
05:00 İtalya'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 Süper Lig Maç Özetleri
07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
12:00 Gamer
12:00 beIN Teknik
13:00 Süper Lig Maç Özetleri
13:00 Süper Lig Kısa Özet
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Teknik
14:00 Maç Saati
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 1. Lig
15:00 Süper Lig
15:00 Futbolun Şehirleri
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe
16:45 Süper Lig
17:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Gamer
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 beIN Teknik
19:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa
19:45 Süper Lig
20:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
20:30 Maç Saati
21:00 Süper Lig
22:15 Maç Saati
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
Kaynak: InterSinema.com