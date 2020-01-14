14 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
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14 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

14 Ocak 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

14.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 06:45
14 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 İlk Buluşma

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

00:15 Yasak Elma

01:15 Kadın

02:45 Aşk Yeniden

03:45 Temizlik Benim İşim

04:30 Şevkat Yerimdar

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:00 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Şevkat Yerimdar

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Kadın

Kaynak: InterSinema.com
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