14 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı
14 Ocak 2020 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Biatlon
00:15 Kayakla Atlama
01:05 Tenis
01:30 Kızak
01:55 Haberler
02:00 Kızak
02:30 Haberler
02:35 Kayakla Atlama
03:00 Kızak
04:00 Kızak
04:00 Kayaklı Koşu
05:00 Kuzey Kombine
05:00 Kayakla Atlama
06:00 Kayakla Atlama
06:00 Kuzey Kombine
07:00 Kuzey Kombine
07:00 Kayakla Atlama
08:00 Snooker
08:30 Wrc
09:00 Tenis
09:30 Snooker
11:00 Wrc
11:00 Tenis
11:30 Olimpiyat Oyunları
12:00 Olimpiyat Oyunları
13:00 Kayakla Atlama
13:00 Snooker
14:50 Snooker
15:00 Kayakla Atlama
15:30 Alp Disiplini
16:00 Alp Disiplini
16:00 Snooker
17:15 Alp Disiplini
18:00 Tenis
19:00 Kayakla Atlama
19:30 Alp Disiplini
20:00 Kayakla Atlama
20:45 Snowboard
21:00 Tenis
21:55 Haberler
22:10 Alp Disiplini
22:20 Haberler
22:30 Biatlon
23:00 Biatlon
23:50 Tenis