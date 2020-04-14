14 Nisan Salı koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Sağlık, Güncel

14 Nisan Salı koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 14 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

14.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:18
14 Nisan Salı koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 14 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

14 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

14 Nisan itibariyle toplam test sayısı 443.626 olarak gerçekleşti.

14 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

14 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 65.111 olarak gerçekleşti.

14 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

14 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1.403 olarak gerçekleşti.

14 Nisan Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

14 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

14 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.809 olarak gerçekleşti.

14 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

14 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1.087 olarak gerçekleşti.

14 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

14 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 4.799 olarak gerçekleşti.

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