14 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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14 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

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14 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 Nisan 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Maç Saati

04:45 İtalya'dan Futbol

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 beUnited

16:00 Maç Saati

18:00 beIN Teknik

19:00 Maç Saati

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:50 Liverpool - Real Madrid

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Liverpool - Real Madrid

Kaynak: InterSinema.com

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